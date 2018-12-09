الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هاجم نائب فرنسي عن الحزب الحاكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية تعليقاته على احتجاجات "السترات الصفراء"، التي هزت فرنسا أمس السبت

وكتب النائب يواكيم سون فورجيه على تويتر أمس السبت ردا على انتقادات أردوغان لطريقة تعامل الشرطة الفرنسية مع المحتجين وما وصفه بازدواجية موقف فرنسا من استخدام القوة ضد المتظاهرين في الداخل والخارج: "هذا الرجل يجب ألا نقول له شيئا؟... اللباقة السياسية ستقتل فرنسا التي لم تعد قادرة على التصدي لأمر غير منطقي، والتي لا تجرؤ على الدفاع عن أفكارها وبشدة إذا لزم الأمر".

وتعرض سون فورجيه للانتقادات بعد إطلاقه عبارات نابية في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس حول احتجاجات فرنسا الأخيرة، لكنه يرفض تليين لهجته، معتبرا أنه "عندما تتناقض الأمور مع قيمنا يجب عدم تدوير الزوايا".