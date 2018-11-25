رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

اعتبر بختيار شاويس النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن التخويل الممنوح لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الكتل النيابية، "لعبة سياسية ضخمة".

وقال شاويس: "الكتل السياسية عامة وخاصة سائرون والفتح، خولت عادل عبد المهدي صياغة برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة واختيار أشخاص له لمعاونته في هذه المهمة الصعبة".

وأضاف: "عمر هذا التخويل أقصر مما كان متوقعا، إذ سرعان ما اتضح خلال أسبوعين أن ما أعطي من زخم لرئيس الوزراء لم يكن إلا لعبة سياسية ضخمة حيث عادت الكتل في أول اختبار لها إلى عادتها القديمة وكل واحدة منها تشترط تنفيذ مطالبها".

وتابع: "التخويل لم يكن خطوة استراتيجية بل تكتيكية، وتبين كذلك أنه لم يكن محاولة لتعزيز الموقع الوطني وتخليص البلاد من الدوامة السياسية والأزمة الاقتصادية والأوضاع المعقدة التي تعيش فيها، بقدر كونه محاولة لترسيخ موطئ قدم الحزب".

وأشار النائب الكردي إلى أن التخويل غامض، ومثير للإزعاج إلى درجة دفعت رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة إلى "التلويح بالاستقالة"، وأضاف: "بدلا من الإعمار والاستثمار سوف ننهمك مجددا بحسم الجدل حول أي طرف هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت في أكتوبر الماضي على منح الثقة لـ14 وزيرا من تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما جرى تأجيل تشكيل ثماني وزارات حيوية.