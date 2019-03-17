نائب مصري يتوقع تسليم أردوغان جميع الإخوان المطلوبين للقاهرة

الإعلان عن توقيف 12 عنصرا إخوانيا في تركيا تمهيدا لتسليمهم لمصر

توقع الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري أن يسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتوارين في تركيا للسلطات المصرية.

ونشر بكري، وهو رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" على حسابه في تويتر تغريدات توقع فيها أن "يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم كل المتآمرين على مصر من عناصر الإخوان لتتم محاسبتهم طال الزمان أم قصر".

وتأتي توقعات بكري، بعد الإعلان عن توقيف 12 عنصرا إخوانيا في تركيا تمهيدا لتسليمهم لمصر بعد أن سلمت تركيا منذ شهر تقريبا محمد عبد اللطيف المنتمي لحركة "حسم الإخوانية" والمحكوم بالإعدام في مصر، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات بين قيادات الإخوان.