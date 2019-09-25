نائب من "الليكود" يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم نائب بارز من حزب “الليكود” اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسجد الأقصى صباح الأربعاء.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب، إن الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، آفي ديختر، اقتحم المسجد الأقصى بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وتولى ديختر في الفترة ما بين 2000 – 2005 رئاسة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، وهو جهاز المخابرات المسؤول عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز 2017 لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر، ثم سمحت لهم الشرطة باقتحام المسجد مرة شهريا.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال “باب المغاربة” في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها