نائب يميني اسرائيلي: "ينبغي قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ"

قال نائب يميني إسرائيلي الاثنين، إنه كان ينبغي قتل فلسطيني واحد مقابل كل صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة على إسرائيل.

وكتب بتسلئيل سموتريتش من حزب “اتحاد اليمين” في تغريدة على “تويتر” إنه “على المستوى التكتيكي، كان يجب أن تنتهي المعركة في غزة بسبعمئة إرهابي ميت، واحد لكل صاروخ، وأضرار هائلة لحماس بحيث تستغرقهم سنوات حتى يتعافوا من الهجوم ويفكروا فيه مرة أخرى”.

وأشار سمورتيش بذلك إلى أنباء رسمية وإعلامية قالت إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 700 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

ويعتبر سموتريتش من المعادين للعرب ويطالب بالحصول على حقيبة العدل في الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن ارتقاء 27 شهيدا، وإصابة 177 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.

وفجر الاثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، حسب قناة “الأقصى”.