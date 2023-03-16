نابلس: إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الإحتلال قرب "قبر يوسف"

البوابة - أصيب عشرات الفلسطينيين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إثر مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى "قبر يوسف".

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بقنابل الغاز باليد، وإصابة بشظية في الوجه، وأكثر من 50 حالة اختناق جراء إطلاق الإحتلال قنابل الغاز.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين، وجنود جيش الإحتلال، الذين نشروا وحدات من القناصة فوق البنايات بالمنطقة الشرقية من نابلس.

وأعلنت مجموعات فلسطينية مسلحة، من بينها "عرين الأسود" أنها تصدت لقوات الإحتلال، كما أعلنت عن استهدافها تجمعا للمستوطنين على حاجز "شافي شمرون" غرب نابلس.

واستهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الإحتلال، بالعبوات محلية الصنع والأكواع المتفجرة، حيث أظهرت فيديوهات انفجارات لعبوات ناسفة وأكواع متفجرة بشكل مباشر في آليات الجيش وجنوده.

وقالت مصادر، إن 3 جنود اسرائيليين أصيبوا بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام المدينة.