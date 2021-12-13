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شهيد باشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي بنابلس

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 02:54
الشهيد جميل كيال
الشهيد جميل كيال

نال فلسطيني الشهادة في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، بوقت متأخر من مساء الأحد، وذلك خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وارتقى الشاب جميل كيال بعد اشتباكه مع قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي رأس العين بمنطقة الطوربنابلس.

ونُقل الشهيد كيال إلى مستشفى نابلس التخصصي بعد إصابته برصاص الاحتلال، وما لبث أن فارق الحياة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان من المنطقة وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي.

 

 

الشهيد جميل كيال - نابلس

 

كلمات دالة:الشهيد جميل كيالجميل كيالنابلسالاحتلال الإسرائيليالضفة الغربية

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