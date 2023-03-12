نابلس: 3 شهداء واعتقال رابع إثر اشتباك مع قوات الإحتلال الإسرائيلي

البوابة - أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، باستشهاد ثلاثة مسلحين فلسطينيين واعتقال رابع، إثر اشتباك مسلح مع قوات الإحتلال الاسرائيلي قرب مستعمرة قدوميم غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الإعلام العبري، إن قوة من لواء جولاني اشتبكت مع مجموعة من المسلحين الفلسطينيين، قرب مستعمرة "قدوميم" بالقرب من بلدتي كفر قدوم وجيت الواقعتين على الطريق بين مدينتي نابلس وقلقيلية.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار على موقع عسكري للجيش الاسرائيلي قرب بلدة "جيت"، مما اسفر عن سقوط 3 شهداء واعتقال رابع، وضبط ثلاث بنادق M-16 ومسدس.

وحسب "معاريف" العبرية، فإن قوة من لواء جولاني، كانت تقوم بنشاط استباقي في المنطقة، وقامت بإطلاق النار على المجموعة الفلسطينية المسلحة.

وقالت:"تم تحييد 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار فيما سلم مسلح آخر نفسه واعتقل".

وبينت "معاريف"، أن القوات الأمنية سلمت الشخص المعتقل لمزيد من التحقيق، بينما صادر الجيش 3 بنادق من طراز M-16 ومسدس وخراطيش كانت بحوزة المسلحين