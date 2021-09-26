نادي قضاة السودان يعلق العمل بالمحاكم بعد فصل 17 من اعضائه

قرر نادي قضاة السودان الأحد، تعليق العمل في المحاكم كافة لمدة ثلاث أيام بداية من الأربعاء المقبل؛ رفضا لقرار من لجنة حكومية بفصل 17 قاضيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي أصدر قرارا بتعليق العمل في جميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، بداية من 29 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ احتجاجا على صدور قرار جديد من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بفصل 17 قاضيا.

وأضافت أن النادي اعتبر، في بيان، أن قرار اللجنة هو عبارة عن "تصفية حسابات بسبب اختلاف وجهات نظر".

والسبت، أعلنت لجنة التفكيك (حكومية) إنهاء خدمة 17 قاضيا، بينهم 7 قضاة من المحكمة العليا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد؛ لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، على مفاصل الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق"، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.