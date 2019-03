ناسا تلغي رحلة نسائية بالكامل الى الفضاء

قررت الاثنين وكالة الفضاء الأمريكية (الناسا) إلغاء أول رحلة تاريخية مكونة من رائدات فضاء بسبب عجز محطة الفضاء الدولية عن توفير بدلات فضائية تناسب مقاس إحداهما.

وكان من المقرر أن تنفذ آن ماكلاين صاحبة المقاس المتوسط "M" مهمة في الفضاء برفقة زميلتها كريستينا كوك، إلا أنه تم استبدال ماكلاين بزميل آخر لها وهو الأمريكي نيك هينغ بسبب عدم توفر مقاسها من البدلات. وبالتالي ستنفذ كريستينا كوك الجمعة مهمات في الفضاء مع زميلها الأمريكي هيغ بدلا من آن ماكلاين كما كان مخططا.

أول زيارة نسائية بالكامل

ولو تمكنت كوك وماكلاين من الخروج معا إلى الفضاء، لكانت هذه المرة ستصبح الأولى من نوعها التي يتكون فيها طاقم الرواد من النساء فقط، بل لأصبحت أول مهمة ذات عمالة نسائية بنسبة 100 % إذ كان سيتم توجيه رائدات الفضاء من الأرض من قبل مديرة الطيران ماري لورانس ومراقبة وكالة الفضاء الكندية كريستين فاكيول.

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm

فحتى الآن، نفذت فرق مؤلفة من ذكور أو مختلطة من ذكور وإناث مهمات خارج المحطة منذ انطلاق عمل محطة الفضاء الدولية في العام 1998.

وتهدف المهمة التي ستنفذ في 29 مارس/آذار، إلى استبدال البطاريات التي تم تركيبها الصيف الماضي في محطة الفضاء الدولية.

الناسا تدافع عن نفسها

أرجعت الناسا قرارها إلى ضيق الوقت وبررت إلغاء الرحلة بعدم إمكانية إعداد سوى بزة فضائية واحدة من الحجم المتوسط بحلول الجمعة الموافق 29 مارس/آذار، لتكون من نصيب كوك.

No ordinary battery swap & work day routine. Pics from suiting up Anne & Nick for their first spacewalk! 7 hours later, success upgrading the batteries that allow us to have power even when we’re shadowed by the Earth from the sun! Great day of teamwork both on and off the Earth. pic.twitter.com/a3R6y2jC7Q