ناسا: كويكب خطير يقترب من الارض الثلاثاء

أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، "ناسا"، أن كويكبا شاردا ذا خطورة محتملة، قد يزيد حجمه عن حجم برج إيفل، يقترب من الأرض مشكلا خطورة محتملة.

وحسب بيانات "ناسا"، نقلتها "نيوزويك" الأمريكية، فإن الكويكب المعروف بـ KT1 سيقترب يوم الثلاثاء 01 يونيو 2021 من الأرض لمسافة 4.5 مليون ميل (أكثر من 6.4 مليون كلم)، أي ما يزيد بنحو 19 ضعفا للمسافة بين الأرض والقمر.

وتقدر "ناسا" القطر الدائري للكويكب، الذي تم اكتشافه في أبريل الماضي، بما بين 492 و1082 قدما (أي نحو 150-330 مترا).

وحسب معايير حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، يصنف أي كويكب يزيد قطره عن 150 مترا ويقترب من الأرض لمسافة تقل عن 4.6 مليون ميلا بأنه ذو خطورة محتملة.

كما تتوقع "ناسا" أن يقترب عدد من الكويكبات الشاردة الأقل حجما من الأرض في الأيام المقبلة.