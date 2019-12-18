ناشطة سعودية تكشف عن بطنها: صحتي صارت احسن بعد الرياضة

كشفت الناشطة السعودية مناهل العتيبي عن بطنها وابرزت عضلاتها محاولة اظهار تحسن في صحتها ورشاقتها بعد 45 يوما متواصلا من الرياضة وفق ما افادت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد خمس وأربعين يوم متواصلة من استمرارية ممارستي للرياضة، مو بس بديت أستعيد كامل عافيتي! إلا وبديت أستشعر كامل قوتي وبدت معها تنرسم ملامح جسمي . pic.twitter.com/BGLThUkN2M — مناهل العتيبي . (@1994_thefreedom) December 18, 2019

وكثفت مناهل العتيبي عشرات الناشطات السعوديات دفاعا عن حرية المرأة نشاطهن وزدن من لقطاتهن المصورة على مواقع التواصل بعد القوانين التي اعطت المراة السعودية هامشا من الحرية بعيدا عن سلطة ولي الامر