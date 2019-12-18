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ناشطة سعودية تكشف عن بطنها: صحتي صارت احسن بعد الرياضة

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:44
مناهل العتيبي
مناهل العتيبي

كشفت الناشطة السعودية مناهل العتيبي عن بطنها وابرزت عضلاتها محاولة اظهار تحسن في صحتها ورشاقتها بعد 45 يوما متواصلا من الرياضة وفق ما افادت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي 

وكثفت مناهل العتيبي عشرات الناشطات السعوديات دفاعا عن حرية المرأة نشاطهن وزدن من لقطاتهن المصورة على مواقع التواصل بعد القوانين التي اعطت المراة السعودية هامشا من الحرية بعيدا عن سلطة ولي الامر 


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