ناشط عراقي في حالة "حرجة" بعد اطلاقه النار على نفسه في بث مباشر (فيديو)

قال مغردون الجمعة، ان الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في حالة "حرجة" في احد مستشفيات مدينة الناصرية جنوبي البلاد، بعد يوم من اطلاقه الرصاص على ساقيه خلال بث مباشر احتجاجا على اتهامات موجهة اليه بممارسة "الابتزاز".

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله ان أبو كوثر "قام وعبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق النار على نفسه بسبب اتهامه بالابتزاز من قبل ناشطين آخرين".

وأضاف المصدر أن الناشط أصيب "برصاصة في إحدى قدميه، نقل على إثرها إلى المشفى التركي، لتلقي العلاج اللازم".

وخلافا لتصريحات المصدر الأمني، فقد تداولت عدد من الحسابات صورا للناشط إحسان أبو كوثر ، واسمه الحقيقي إحسان الهلالي داخل المستشفى ويظهر فيها مصابا بكلتا ساقيه. وكتب البعض مؤكدا انه في حالة صحية "حرجة".

العراق 🇮🇶

🔞🔞🔞🔞

في مشهد أثار ضجة واسعة، أطلق الناشط ، بمحافظة ذي قار، إحسان أبو كوثر، النار على رجله، من مسدس كان يحمله، ليُنقل إثر ذلك إلى المستشفى. #احسان_ابو_كوثر #بغداد #البصره pic.twitter.com/kJ7r2VKIMe — 🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ (@sahabnews1) September 23, 2022

على ان تسجيل فيديو نشر لاحقا أشار الى انه اجريت له عملية جراحية ناجحة في كلتا ساقيه، ويظهره ممددا على سرير فور خروجه من غرفة العمليات.

إحسان أبو كوثر و"ثورة تشرين"

و إحسان أبو كوثر هو احد ناشطي ما يعرف بثورة تشرين في الناصرية، المطالب بكشف المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق في السنوات الأخيرة.

صورة تظهر الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في المستشفى مصابا بكلتا ساقيه

و"ثورة تشرين" هي تظاهرات اندلعت في بغداد عام 2019، ثم امتدت الى محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة. وتقول احصاءات غير رسمية ان 740 شخصاً قتلوا خلالها.

وكان إحسان أبو كوثر ظهر في بث مباشر على مواقع التواصل الخميس، وهو يحمل مسدسا ويتحدى "أي مسؤول أي مدير دائرة أي محافظ اي شخص عادي لديه دليل" على صحة الاتهامات بتلقيه أموالا ان يقدمه الى القضاء.

المتظاهر التشريني احسان ابو كوثر يطلق النار على نفسه في تسجيل مصور بعد اتهامه باالابتزاز ، وحالياً يرقد في الانعاش pic.twitter.com/eiHYXyXQT6 — عدي العتابي _audey_al atapi (@u5DGtT39rWkghQC) September 23, 2022

وقال والانفعال باد في صوته انه نذر نفسه على مدى ثلاث سنوات من اجل "دم شهداء" احتجاجات تشرين، قبل ان يخاطب ذوي هؤلاء قائلا انه يقدم ساقيه "فداء" لأبنائهم ثم يطلق النار.

ولم يظهر التسجيل سوى اطلاق رصاصة واحدة على ساقه اليسرى، لكن الصور التي جرى بثها من المستشفى كانت تظهر أصابته في كلتا الساقين.

خروج المتظاهر "احسان ابو كوثر" من صالة العمليات وهو بحالة صحية جيده بعد ماقام باطلاق النار على نفسه بسبب اتهامه بالابتزاز من قبل أحد نواب إمتداد



امتداد تمارس نفس اساليب الاحزاب الفاسده

وتطلق اتهام بدون دليل على كل من ينتقدها pic.twitter.com/iNEX2PzKqt — Lina Al Assil (@Linaassilassil1) September 23, 2022

وقالت مصادر ان أبو كوثر اقدم الاسبوع الماضي على حرق مكتب رئيس "حركة امتداد" المنبثقة عن إحتجاجات تشرين علاء الركابي، احتجاجاً على حضور بعض قيادات الحركة، لاجتماع مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي اجريت قبل أكثر من 10 أشهر، ولم تتمكن القوى السياسية من حينها من تشكيل حكومة بسبب خلافاتها حول عدد من القضايا.