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ناشط عراقي في حالة "حرجة" بعد اطلاقه النار على نفسه في بث مباشر (فيديو)

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:57
الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في صورة مأخوذة من الفيديو الذي ظهر فيه وهو يطلق النار على نفسه
الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في صورة مأخوذة من الفيديو الذي ظهر فيه وهو يطلق النار على نفسه

قال مغردون الجمعة، ان الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في حالة "حرجة" في احد مستشفيات مدينة الناصرية جنوبي البلاد، بعد يوم من اطلاقه الرصاص على ساقيه خلال بث مباشر احتجاجا على اتهامات موجهة اليه بممارسة "الابتزاز".

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله ان أبو كوثر "قام وعبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق النار على نفسه بسبب اتهامه بالابتزاز من قبل ناشطين آخرين".

وأضاف المصدر أن الناشط أصيب "برصاصة في إحدى قدميه، نقل على إثرها إلى المشفى التركي، لتلقي العلاج اللازم".

وخلافا لتصريحات المصدر الأمني، فقد تداولت عدد من الحسابات صورا للناشط إحسان أبو كوثر ، واسمه الحقيقي إحسان الهلالي داخل المستشفى ويظهر فيها مصابا بكلتا ساقيه. وكتب البعض مؤكدا انه في حالة صحية "حرجة".

على ان تسجيل فيديو نشر لاحقا أشار الى انه اجريت له عملية جراحية ناجحة في كلتا ساقيه، ويظهره ممددا على سرير فور خروجه من غرفة العمليات.

إحسان أبو كوثر و"ثورة تشرين"

و إحسان أبو كوثر هو احد ناشطي ما يعرف بثورة تشرين في الناصرية، المطالب بكشف المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق في السنوات الأخيرة.

""صورة تظهر الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في المستشفى مصابا بكلتا ساقيه
صورة تظهر الناشط العراقي إحسان أبو كوثر في المستشفى مصابا بكلتا ساقيه

 

و"ثورة تشرين" هي تظاهرات اندلعت في بغداد عام 2019، ثم امتدت الى محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة. وتقول احصاءات غير رسمية ان 740 شخصاً قتلوا خلالها.

وكان إحسان أبو كوثر ظهر في بث مباشر على مواقع التواصل الخميس، وهو يحمل مسدسا ويتحدى "أي مسؤول أي مدير دائرة أي محافظ اي شخص عادي لديه دليل" على صحة الاتهامات بتلقيه أموالا ان يقدمه الى القضاء.

وقال والانفعال باد في صوته انه نذر نفسه على مدى ثلاث سنوات من اجل "دم شهداء" احتجاجات تشرين، قبل ان يخاطب ذوي هؤلاء قائلا انه يقدم ساقيه "فداء" لأبنائهم ثم يطلق النار.

ولم يظهر التسجيل سوى اطلاق رصاصة واحدة على ساقه اليسرى، لكن الصور التي جرى بثها من المستشفى كانت تظهر أصابته في كلتا الساقين.

وقالت مصادر ان أبو كوثر اقدم الاسبوع الماضي على حرق مكتب رئيس "حركة امتداد" المنبثقة عن إحتجاجات تشرين علاء الركابي، احتجاجاً على حضور بعض قيادات الحركة، لاجتماع مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي اجريت قبل أكثر من 10 أشهر، ولم تتمكن القوى السياسية من حينها من تشكيل حكومة بسبب خلافاتها حول عدد من القضايا.

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