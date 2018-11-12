ناصر السقاف: لهذا السبب قذفت الوزير الحوثي المنشق بالحذاء.. فيديو

الوزير المنشق تباهى بقتل اطفال اليمن

اكد الشاب اليمني الذي قذف وزير الاعلام الحوثي المنشق بالحذاء انه لن يسمح للاخير بالتحول الى بطل وهو من كان يتباهى ويتفاخر بقتل شباب اليمن والمقاومة

وقال ناصر السقاف أنه رمى الوزير المنشق "بسبب القهر في داخله من دفاع الوزير عن المليشيات التي تقتلنا منذ 4 سنوات وفي الأخير يقولون منشق ويصورنه على أنه بطل قومي" وفق موقع عدن الغد الالكتروني

وعرّفت الصحيفة السقاف بأنه "أحد أفراد المقاومة الجنوبية وشارك في عدة جبهات وأصيب خلال تحرير باب المندب وهو من أبناء مديرية لودر بمحافظة أبين".

ويقول السقاف: "ما دفعني لضرب الوزير أنني شاهدته وتابعته منذ فترة يتباهى وينزل صورا وفيديوهات لاستشهاد شباب المقاومة ويصفهم بأقبح الأوصاف ويلعنهم ويقوم بالتحريض على وجوب قتلهم وسحلهم وهذا ما قهر قلبي وجعلني أرمي الحذاء على وجهه".

وكان شاب وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه صحفي قد رمى فجأة وبقوة، وزير إعلام الحوثيين المنشق عبد السلام جابر بفردة حذاء كادت أن تصيبه في وجهه، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالرياض.