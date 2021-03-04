ناصر القدوة يعلن دعمه ترشح البرغوثي لرئاسة فلسطين

القدوة: "التزمت علنا، إذا أخونا مروان –فك الله أسره- بده (يريد) يترشح سأدعمه.. وشخصيا، لا طموح لي في شيء معين".

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة الخميس، إنه يدعم ترشّح زميله في اللجنة الأسير مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في إجابته على سؤال لمراسل الأناضول خلال لقاء مع الإعلاميين عبر تطبيق "زووم" للإعلان عن تشكيل "الملتقى الوطني الديمقراطي"، وهو ملتقى سياسي في طور إعداد برنامجه السياسي، ولاحقا تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية.

وأضاف القدوة: "التزمت علنا، إذا أخونا مروان –فك الله أسره- بده (يريد) يترشح سأدعمه، وبالتالي لم يعد هناك خيارات أخرى مطروحة للنقاش".

وأكد أن لا طموح لديه في خوض الانتخابات الرئاسية، قائلا: "شخصيا، لا طموح لي في شيء معين".

مؤخرا، أعلن مقربون من البرغوثي عزمه الترشح لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي، عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

وردا على سؤال آخر عن سبب تغيبه عن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" مؤخرا، قال القدوة إنه غاب لإحساسه بأنه لا يستطيع التأثير.

وأضاف: "لم أذهب لأنه كان عندي إحساس بأني لن أستطيع التأثير كثيرا، وبالتالي لا فائدة (من الحضور)، وعندما أفكر في اتجاه آخر، ليس من المناسب الحضور وسماع خطط عمل وتصورات (اللجنة)".

وعن إمكانية تشكيل قائمة انتخابية مع القيادي المفصول من حركة فتح المقيم في الإمارات محمد دحلان، قال القدوة: "هذه المجموعة لا يمكن أن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني بسبب ما قامت به الإمارات (التطبيع مع إسرائيل)، وبالتالي من الصعب أن نكون في مكان واحد مع رموز هذه المجموعة بسبب الموقف الشعبي، أما كوادر هذه المجموعة فمرحب بهم".

ومنذ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات على 3 مراحل: تشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (البرلمان الممثل لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب تتجه الأنظار إلى الآلية التي ستشارك فيها "فتح" تلك الانتخابات.

