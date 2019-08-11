ناطق الحوثيين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في طهران

التقى الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الأحد، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران.

يأتي هذا اللقاء غداة سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، المدعوم إماراتيا، على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.‎

وقال عبد السلام في تغريدة على “تويتر” إنه ناقش مع ظريف “تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية”.

كما ناقش الطرفان “التعاون المشترك لدعم الحل السياسي في اليمن، وإنهاء الحصار والحرب العدوانية”.

وأضاف متحدث الحوثيين أنه استعرض مع الوزير الإيراني تطورات الوضع الإقليمي.

وتتهم الحكومة اليمنية طهران بتقديم الدعم العسكري والمالي للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. (الأناضول)