"نانمادول" يضرب اليابان.. إجلاء الملايين ومخاوف من كارثة (فيديوهات)

تستعد اليابان، لمواجهة إعصار نانمادول الضخم، والذي يتوقع أن يكون أقوى اعصار تشهده البلاد منذ عقود، وسط مخاوف من حدوث كوارث جراء الفيضانات والسيول التي سترافق "نانمادول".

وأصدرت السلطات اليابانية، أوامر بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب "نانمادول" إلى المنطقة.

وأطلقت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس، أعلى مستوى للتحذير من الكوارث، بشأن التأهب للإعصار الذي من المتوقع أن يضرب منطقة كيوشو جنوب البلاد، بحسب الهيئة ، ونقلت الهيئة عن مسؤولي الأرصاد أن "إعصارا قويا جدا يمكن أن يتسبب في نوع من الكوارث لا تحدث إلا مرة واحدة كل بضعة عقود".

وقال المسؤولون إن "رياحا تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا (112 ميلا) في الساعة، ستضرب شمال وجنوب كيوشو، إضافة إلى جزر "أمامي"، حيث تصل الرياح إلى ذروتها عند 252 كيلومترا (156 ميلا) في الساعة الأحد".

وقال رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا للصحافيين: "يتوجب توخي أقصى درجات الحذر"، محذّرا من أن الإعصار المرتقب "خطير جدّا".متابعا: "ستكون الرياح شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل قد تنهار"، محذرا من فيضانات وانهيارات أرضية.

وذكرت الهيئة أن الخطوط الجوية اليابانية وشركات طيران أخرى، قررت إلغاء أكثر من 500 رحلة كانت مقررة الأحد، وقالت مجموعة السكك الحديدية اليابانية أيضا إنه من المتوقع أن تتأثر خدمات القطارات السريعة في البلاد يومي الأحد والاثنين، وفق الهيئة ، ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو، الأحد، ثم يتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو.