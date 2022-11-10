نايدس: سنتصدى لأي محاولات اسرائيلية لضم الضفة الغربية  

أكد السفير الأمريكي لدى "اسرائيل"، توم نايدس، رفض الولايات المتحدة لأي محاولات مستقبلية، لضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار إلى السيادة الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات نايدس، بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتيناهو، في انتخابات الكنيست الاسرائيلية، وما قاله أحد أعضاء الكنيست من الليكود، حول قضية الضم.

وأشار السفير الأمريكي، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إلى إن الولايات المتحدة قبل اتخاذها أي موقف من الحكومة الاسرائيلية المقبلة، فإنها تعتزم معرفة كيف سيتصرف اليمين المتطرف وما سيقوله السياسيون في تلك الحكومة.

وأوضح نايدس، أن العلاقة بين الولايات المتحدة و"اسرائيل"، لا يمكن أن تنفصم، وقال: "هذا بلد ديمقراطي بقيادة منتخبة وأنا أعتزم العمل معهم، علينا أن ندافع عن الأشياء التي نؤمن بها. هذا ما تقوم عليه القيم الأمريكية.