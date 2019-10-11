نبع السلام: مقتل 5 من الجيش التركي والمعارضة السورية و 22 من "قسد"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، خلال اشتباكات في إطار عملية “نبع السلام” في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف: “نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

من ناحية ثانية، قتل 4 من مقاتلين من الجيش الوطني السوري، الخميس، في كمين لتنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” في مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

والخميس، عبر الجيش الوطني الحدود التركية إلى سوريا ودخل منطقة شرق الفرات ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني بأن عناصر المنظمة تخفوا في زي مقاتلي “الوطني” في قرية الدادات، ولدى دخول مقاتلي الجيش الوطني الحقيقيين للمدينة لتمشيطها، اندلعت اشتباكات ما أسفر عن مقتل 4 وجرح 3 آخرين.

وقد أسفرت الاشتباكات إلى انسحاب الجيش الوطني من القرية إلا أنها عاودت لاحقا الهجوم على العناصر وطردتهم وحررت القرية.

و”الدادات” هي واحدة من 11 قرية سيطر عليها الجيش الوطني يوم أمس ضمن عملية نبع السلام.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس ضمن العملية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وتسعى العملية العسكرية بحسب تركيا إلى “القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”. (وكالات)