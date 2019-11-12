نبيه بري وزوجته يرفعان السرية المصرفية عن حساباتهما

كان بري اعلن أنّ كتلته البرلمانية “قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم”.

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أنه رفع وزوجته السرية المصرفية عن حساباتهما داخل البلاد وخارجها.

وقال بري في بيان إنه التقى كاتب العدل شادي رمال (تابع لوزارة الدفاع)، ووقع على رفع سرية المصارف عن حساباته في الداخل والخارج، وكذلك فعلت عقيلته رندة عاصي برّي.

والإثنين، أعلن بري في مؤتمر صحافي أنّ كتلته البرلمانية “قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم”.

وأضاف أنه قرر “الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة، لمعالجة ما يتعلق بالمال العام، واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك”.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.

ورغم أن سعد الحريري، قدم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، إلا أن بقية مكونات الطبقة الحاكمة تتمسّك بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات “لن تستثني أحدا من المسؤولين”.

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم.

