نتائج الانتخابات الاسرائيلية تسد الباب في وجه نتنياهو

من جديد يفشل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على اغلبية حاكمة في الكنيست الاسرائيلي وفق ما اعلنته النتائج النهائية بعد فرز كافة الاصوات

وقالت اللجنة الانتخابية في إسرائيل إنه مع فرز 100 بالمئة من الأصوات، فاز حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه نتنياهو وحلفاؤه، بـ52 مقعدا في الكنيسيت المكونة من 120 مقعدا، بينما فاز ائتلاف مكون من أحزاب متنوعة أيديولوجيا ويعارض نتنياهو بـ57 مقعدا.

وفاز حزب يميني بسبعة مقاعد بينما فاز حزب عربي إسلامي بأربعة مقاعد. والحزبان غير ملتزمين بكتلة، لكن بالنظر للمنافسات المتعددة داخل البرلمان، من غير الواضح ما إذا كان واحد منهما قد يقدم الأغلبية المطلوبة.

وبدأ قادة الأحزاب بالفعل مفاوضات يتوقع أن تستمر لأسابيع. وإذا لم يتمكن أي طرف من تحقيق أغلبية على الأقل بـ61 مقعدا، فستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات للمرة الخامسة خلال نحو عامين.



وبحسب موقع واي نت العبري، فإن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو توقفت عند 59 مقعدًا بشرط التحالف مع نفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد، في حين أن كتلة الوسط واليسار أو ما يطلق عليها كتلة التغيير حصلت على 57 مقعدًا بدون حزب القائمة الموحدة الذي يتزعمه منصور عباس الذي وصل إلى 4 مقاعد يمكن أن يحسم انضمامه لأي معسكر القوة لصالحه.

ووصل الليكود إلى 30 مقعدًا، يليه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد إلى 17 مقعدًا، وشاس 9 مقاعد، وأزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7، ومثلها لحزب بينيت، ومثلها للعمل، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، و6 مقاعد للصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتيرتش، ومثلها للقائمة العربية المشتركة، وأمل جديد بزعامة جدعون ساعر، و4 مقاعد لمنصور عباس.

وبلغت نسبة التصويت النهائية 67.4 بالمئة، بواقع 4،435،805 من أصل 6،578،084 يحق لهم الانتخاب، وتم رفض 26239 صوت إما بسبب الأوراق البيضاء أو مخالفات، وبقيت الأعداد الصحيحة عند 4409.566.

واعتبرت الانتخابات بشكل موسع استفتاء على نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول حكما لإسرائيل. وقد حشد لحملته الانتخابية بناء على حملة التطعيم ضد كورونا الناجحة في البلاد، بينما أبرز معارضوه الإخفاقات السابقة له خلال الجائحة ومحاكمته المستمرة بتهم الفساد.