فوز اردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

فاز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد تقدمه على منافسه كمال كليتشدار اوغلو بواقع 52.87% مقابل 47.13% بعد فرز 99% من الأصوات بحسب نتائج غير رسمية.

وشهدت تركيا الاحد، جولة اعادة في الانتخابات الرئاسية امتازت بمشارك واسعة من الناخبين الاتراك الذين دعي اكثر من 60 مليونا منهم الى الادلاء باصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل.

وكانت كافة التوقعات تشير الى ان اردوغان الطامح الى ولاية رئاسية جديدة هو الاوفر حظا للفوز.

وواجه الرئيس المنتهية ولايته منافسة قوية من مرشح المعارضة أوغلو، سواء خلال جولة الانتخابات الاولى غير الحاسمة التي جرت قبل اسبوعين، او الجولة الحالية.

انصار اردوغان يحتفلون بفوزه بولاية رئاسية جديدة

وتقرر التوجه الى هذه الدورة بعد ان لم يتمكن اي من اردوغان او والمرشحون الاخرون من حسم النتيجة التي تقتضي حصول الفائز على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات.

وفي الدورة الأولى حصل الرئيس التركي على 49,5 في المئة من الاصوات، متقدما بخمس نقاط على الاشتراكي الديموقراطي أوغلو الذي حاز على 45 في المئة.

وذهبت نسبة 5,2 في المئة الباقية من الأصوات الى المرشح القومي المتشدد سنان أوغان الذي اعلن قبل ايام دعمه لاردوغان، وناشد ناخبيه التصويت للرئيس المنتهية ولايته في الجولة الثانية.

وشكلت نتيجة الدورة الاولى خيبة امل لمعسكر اردوغان الذي كان يتوقع فوزا حاسما وبفارق كبير يمكنه من الاستمرار في المنصب 5 سنوات اخرى.

وكان هناك شبه اجماع هذه المرة على ان اردوغان (69 عاما) هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة كيليتشدار أوغلو (74 عاما).

ووصف أحمد ينار رئيس الهيئة العليا للانتخابات اقبال الناخبين على التصويت في الجولة الثانية بانه "مرتفع للغاية"، متوقعا ان لا يتاخر اعلان النتيجة نظرا لاقتصار التنافس على مرشحين اثنين، خلافا للجولة الاولى التي كان فيها اربعة متنافسين.

وتم تخصيص نحو 600 ألف فرد، واستخدام 73 مروحية، و8 طائرات، و61 طائرة مسيرة لضمان سلامة وأمان الجولة الثانية من الانتخابات.

