نتائج صادمة: ما هو تأثير لقاح كورونا على الدورة الشهرية؟

خلصت دراسة علمية تحدثت عن اعطاء مطعوم كورونا لـ الفتيات والنساء وتأثيره على الدورة الشهرية، في الوقت الذي تنادي الحكومات ومنظمات الصحة العالمية على ضرورة اخذ المطعوم بجرعاته الثلاث.

الدورة الشهرية مع لقاحات كورونا

وفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة "أمراض النساء والولادة"، حيث تم رصد زيادة في فترة الدورة الشهرية لدى النساء الحاصلات على لقاحات كورونا مقارنة بمن لم يتطعمن.

واكدت الدراسة ايضا أن النساء اللاتي تلقين اللقاحات، قد تتأخر الدورة الشهرية لديهن في المتوسط لمدة يوم، مقارنة بمن لم يحصلن على اللقاح.

تأخير الدورة الشهرية

ويقول الباحثون إن التأخير كان أكثر وضوحا عند الحاصلات على جرعتين من اللقاح خلال نفس الدورة الشهرية، حيث تأخرت عن المعتاد بيومين.

وتابع الباحثون في الحالات التي تلقت اللقاح، الدورات الثلاث قبل التطعيم وبعده، وقارنوها بمدة 6 أشهر مماثلة في النساء اللواتي لم يتلقين اللقاح.

4 الاف عينة

وفحص العلماء سجلات ما يقرب من 4 آلاف امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، من بينهن حوالي 2400 تلقين اللقاح، وحوالي 1550 غير ملقحات، وتمت متابعة 6 دورات شهرية لكل منهن.

ووفقا لنتائج الدراسة، فقد ارتبطت جرعة اللقاح الأولى بزيادة فترة الدورة الشهرية بمقدار 0.71 يوما، بينما وصل هذا الرقم مع الجرعة الثانية إلى 0.91 يوما، في حين لم تشهد المجموعة غير الملقحة تغييرات كبيرة على مدى الأشهر الستة.

لكن الباحثين خلصوا في دراستهم إلى أن التأثيرات المسجلة طفيفة، وتتلاشى في غضون شهر أو شهرين.