نتانياهو: البرازيل ستنقل سفارتها إلى القدس

الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في ريو دي جانيرو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أن البرازيل ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، ولم يتبق على تنفيذ هذا القرار سوى تحديد موعد لتنفيذه.

ونقل موقع "يو او ال" الاخباري البرازيلي عن نتانياهو قوله لعدد من أبناء الطائفة اليهودية في ريو دي جانيرو إن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ليس مسألة +إذا+ بل مسألة +متى+".

وكان نتانياهو وصل إلى البرازيل الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب جاير بولسونارو الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في برازيليا الثلاثاء، في حفل سيحضره عدد من الشخصيات الأجنبية ومن بينهم نتانياهو.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قال بولسونارو إنه يعتزم أن يحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وينقل سفارة بلاده إلى القدس، ولكنه عاد عن ذلك لاحقا وقال إنه "لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد".

ويمكن أن يشكل نقل السفارة تهديدا لصادرات اللحوم البرازيلية "الحلال" إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وقد اعتبر نتانياهو أن بولسونارو يمثل "تغييرا كبيرا" بالنسبة للبرازيل التي حكمتها على مدى عقود حكومات من اليسار الوسط واليمين الوسط التزمت بالتوافق الدولي حيال المسائل المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي ووضع مدينة القدس المتنازع عليها. واعترفت برازيليا العام 2010 بالدولة الفلسطينية.

وبينما تصر اسرائيل على القدس كاملة عاصمة لها، يرى الفلسطينيون في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.