نتانياهو الى البرازيل في زيارة هي الاولى لرئيس وزراء اسرائيلي

بنيامين نتانياهو

من المقرر أن يغادر بنيامين نتانياهو في وقت لاحق الخميس الى البرازيل في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لهذا البلد لحضور حفل تنصيب الرئيس جاير بولسونارو.

وقال مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس إن نتانياهو سيجري ايضا محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش حفل التنصيب في الأول من كانون الثاني/يناير في برازيليا.

وسيلتقي رئيس الوزراء بولسونارو بعد ظهر الجمعة في ريو دي جانيرو، وفقا للمسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه.

كما سيجري محادثات مع رئيسي تشيلي وهندوراس ضمن مسؤولين آخرين، ويلتقي أفرادا من الطائفة اليهودية ومجموعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل.

وأوضح المسؤول أن نتانياهو سيعود بعد حفل التنصيب في الساعات الأولى من الثاني من كانون الثاني/يناير.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "هذه الزيارة لأكبر دولة في أميركا اللاتينية من شأنها أن تعزز المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين" مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1,2 مليار دولار.

وكان بولسونارو أعلن انه يريد أن يسير على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقد رحب نتانياهو بذلك ووصفه بأنه قرار "تاريخي"، رغم أن بولسونارو تراجع في وقت لاحق قائلا إن هذا الامر "لم يتقرر بعد".

وقيام الرئيس البرازيلي بذلك يرضي قاعدته المسيحية الإنجيلية، لكنه قد يتعرض لخطر ردود فعل تجارية من دول عربية يستورد بعضها اللحوم البرازيلية.

ويبدو من المؤكد أن اجتماع نتانياهو مع بومبيو سيشمل محادثات حول سوريا في أعقاب قرار ترامب سحب 2000 جندي أميركي من هناك.

يذكر أن نتانياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، قام العام الماضي بأول جولة لرئيس وزراء إسرائيلي في أميركا اللاتينية شملت الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك.

ويسعى نتانياهو إلى توسيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل من خلال الصادرات التكنولوجية والدفاعية، ويعمل على إقناع مزيد من الدول بالتصويت لصالح بلاده في الأمم المتحدة، حيث تواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية تعاملها مع الفلسطينيين.