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نتانياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" ضد إيران

نتانياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" ضد إيران
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