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نتانياهو وبومبيو يؤكدان وحدة بلديهما بمواجهة "العدوان" الإيراني

نتانياهو وبومبيو يؤكدان وحدة بلديهما بمواجهة "العدوان" الإيراني
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