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نتانياهو يتحدى اتهامات الفساد ويريد خوض الانتخابات لولاية خامسة

نتانياهو يتحدى اتهامات الفساد ويريد خوض الانتخابات لولاية خامسة
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