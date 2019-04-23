نتانياهو يتنزه في الجولان المحتل ويتغنى بجمال "أرض إسرائيل"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء تظهره هو وأسرته خلال زيارة للجولان.

وعلق نتنياهو على الصورة التي تجمعه بزوجته وولديه بالقول: “زرت مع عائلتي الكنيس اليهودي القديم في كفر ناحوم وموقع جاملا الأثري في الجولان. ما أجملك يا أرض إسرائيل!”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود فعل رافضة من العديد من دول العالم.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 كانون أول/ ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

وقالت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي- فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا- في بيان مشترك، في أعقاب القرار الأمريكي، إن أي إعلان بشأن تغيير الحدود بشكل أحادي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والنظام العالمي القائم على قواعد.

وكان الرئيس الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف الأسبوع الماضي نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعدما تصدر حزبه “ليكود” نتائج الانتخابات بحصوله على 36 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو مفاوضات ائتلافية شاقة مع الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة التي ستكون الحكومة الخامسة التي يترأسها.

