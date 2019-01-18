نتانياهو يحض رومانيا على نقل سفارتها الى القدس

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي على نقل سفارة بلادها الى القدس.

وقال لرئيسة الوزراء خلال اللقاء في القدس، حسب بيان لمكتبه، "أتمنى ان تتدخلي لوقف القرارات المسيئة لاسرائيل في الاتحاد الاوروبي، وبالطبع لنقل سفارتكم وسفارات أخرى الى القدس. ننتظرك في القدس".

وافاد البيان ان نتانياهو ودانشيلا ناقشا "تحركات إيران العدوانية في المنطقة وجهودها للحصول على موطئ قدم عسكري في سوريا".

ونقل البيان عن نتانياهو قوله "من خلال التحرك ضد الإرهاب، فإن إسرائيل لا تدافع عن نفسها فحسب بل تدافع أيضا عن أوروبا".

وتتولى رومانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

وخلال زيارة سابقة إلى إسرائيل في نيسان/أبريل 2018، صرحت دانشيلا أنها تريد نقل سفارة بلدها إلى القدس، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي في رومانيا لمثل هذه المبادرة.

ويعارض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس رغبة الحكومة في أن تحذو حذو في الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة إلى القدس.

يذكر ان رومانيا كانت الدولة الوحيدة في الكتلة الشيوعية السابقة التي احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967 كما أقام الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو علاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.