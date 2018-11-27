رئيس تشيكيا ميلوس زيمان يستمع إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة في الكنيست في القدس

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس جمهورية تشيكيا ميلوس زيمان الثلاثاء "بيت تشيكيا" في القدس، معبرين عن أمهما في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لنقل سفارة البلد الواقع في شرق اوروبا للقدس.

وسيعمل "بيت تشيكيا" في القدس على الترويج للسياحة والتجارة، وهو ما رأى فيه قادة تشيكيا خطوة أولى باتجاه نقل السفارة إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة في أيار/مايو الفائت.

وزيمان من ابرز المؤيدين لإسرائيل، ويفضل منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلا أن حكومة تشيكيا قالت أنها تريد احترام موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بخصوص هذه القضية.

وقال زيمان خلال مراسم افتتاح البيت اثناء قيامه بزيارة دولة لاسرائيل "في المستقبل القريب، اعتقد بقوة (...) أننا سنتغلب على ذلك".

وتابع زيمان (73 عاما) اليساري الذي يتبنى آراء معادية للمسلمين "لن يكون هناك فقط سفارة لكن أيضا مطعم تشيكي جيد".

وقارن نتانياهو بين دعم تشيكيا لبلاده ودعم الولايات المتحدة.

وقال "لا أحد في اوروبا يتفهم بسرعة وفي شكل فوري الوضع في إسرائيل وتحديات إسرائيل".

والاثنين، صرح زيمان أمام البرلمان الإسرائيلي "حسنا يا أصدقائي، للأسف أنا لست ديكتاتورا، ولكن أعد بأن أبذل كل ما بوسعي" لنقل سفارة تشيكيا الى القدس.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت، قال رئيس تشيكيا ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع في بيان مشترك إن افتتاح "بيت تشيكيا" في القدس في تشرين الثاني/نوفمبر"سيكون خطوة أولى نحو نقل سفارة تشيكيا إلى القدس".

وصرح جيري اوفاجتشيك المتحدث باسم زيمان لوكالة فرانس برس حينها أن "بيت تشيكيا" سيضم مؤسسات حكومية من بينها مركز وزارة الخارجية التشيكية ووكالة التجارة التشيكية ووكالة السياحة.

وفي أيار/مايو الماضي أعادت جمهورية تشيكيا افتتاح قنصليتها الفخرية في القدس عقب إغلاقها في 2016 بسبب وفاة القنصل الفخري.

والسفارة التشيكية موجودة في تل ابيب منذ 1949 باستثناء فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل الحكم الشيوعي في براغ بين 1967 و1990.