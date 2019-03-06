رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بصفته وزيرا للدفاع الاربعاء مرسوما يصنف قناة الاقصى التابعة لحركة حماس "منظمة ارهابية".

وتعتبر اسرائيل وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس منظمة "ارهابية".

وسيطرت حماس في 2007 على قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي كامل منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان الجيش الاسرائيلي دمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مبنى قناة الاقصى لكنها عاودت البث بعد انتقالها لمبنى آخر.

وكان جهاز الامن الاسرائيلي اتهم في منتصف شباط/فبراير حماس بأنها تملك وحدة سرية تجند ناشطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتتواصل مع هؤلاء عبر قناة الاقصى.

واعتبر ابراهيم ضاهر المدير العام للقناة ان القرار الاسرائيلي "ليس مفاجئا" لكنه "خطير جدا" وقال ان القناة تنوي رفع الامر الى القضاء الدولي.

ودارت ثلاث حروب بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس منذ 2008 في قطاع غزة. وهما الان يلتزمان تهدئة هشة في اجواء متوترة.