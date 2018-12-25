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نتانياهو يلجأ للانتخابات المبكرة فرارا من اتهام محتمل بالفساد

نتانياهو يلجأ للانتخابات المبكرة فرارا من اتهام محتمل بالفساد
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