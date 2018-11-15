نتانياهو يلغي زيارة للنمسا بينما تلوح انتخابات مبكرة في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة كان يفترض أن يقوم بها الأسبوع المقبل إلى النمسا كما قال الخميس المتحدث بإسم الخارجية في حين تلوح في الأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وصرح المتحدث لفرانس برس أن نتانياهو كان يفترض أن يزور فيينا في 20 و21 من الجاري بدعوة من المستشار سيباستيان كورتز بمناسبة مؤتمر "ضد معاداة السامية والصهيونية في أوروبا" لكنه رفض تحديد الأسباب الرسمية لهذا الإلغاء.

وعلى نتانياهو أن يعالج أزمة حكومية ويقرر في الأيام المقبلة ما إذا سيدعو لإنتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. وكان الأخير انتقد وقف اطلاق النار في غزة.

وبإنسحاب حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي لم يعد نتانياهو يتمتع سوى بغالبية من 61 مقعدا، اي مقعد واحد في الكنيست من أصل 120.

يبدو أن مصير الحكومة رهن بقرار نتانياهو قبول مطالب أحد أبرز خصومه والاسناد إلى وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" حقيبة الدفاع.

وسحب البيت اليهودي دعمه لنتانياهو سيرغمه على حل الحكومة والدعوة لانتخابات خلال 90 يوما.