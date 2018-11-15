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نتانياهو يُجاهد لمنع انهيار ائتلافه الحكومي غداة استقالة ليبرمان

نتانياهو يُجاهد لمنع انهيار ائتلافه الحكومي غداة استقالة ليبرمان
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