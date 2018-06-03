نتانياه يقتطع من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض إسرائيليين احترقت حقولهم

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بخصم مبالغ مالية من ميزانية السلطة الفلسطينية، لصالح تعويضات لمزارعين إسرائيليين.

وتعتزم حكومة نتنياهو تقديم تعويضات لمالكي الحقول الزراعية المتضررة في مستوطنات محيط غزة، جراء الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن نتنياهو أوعز لرئيس “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي، مئير بن شبات، بالبدء في إجراءات خصم مبالغ (لم تحدد قيمتها) من ميزانية السلطة.

ويشكو المزارعون الإسرائيليون من تعرضهم لخسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.

واندلعت في وقت سابق اليوم، سلسلة حرائق في مستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق متظاهرين فلسطينيين طائرات ورقية حارقة تجاه أراضي زراعية بتلك المستوطنات.

وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، فالأخيرة تحول للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.