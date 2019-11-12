نتنياهو: أبو العطا كان قنبلة موقوتة.. والمقاومة تقصف غلاف غزة ب 100 صاروخ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قرار اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، اتخذ بالإجماع قبل أسبوع، مشددا على أن إسرائيل لا تنوي التصعيد في غزة.

وأكد نتنياهو عقب اجتماع استمر 3 ساعات لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، لكن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي هجوم.

واعتبر أن الأعمال القتالية لن تتوقف قريبا، وقال "ربما هذه الجولة ليست قصيرة، وقد يستغرق الأمر وقتا"، وأضاف: "كل من يعتقد أنه قادر على الإضرار بالمستوطنين سنضربه".

وكشف نتنياهو أن قرار اغتيال أبو العطا، نوقش في الكابينت خلال الأشهر الماضية وتمت المصادقة على قتله قبل أيام، "وقد كلفني الطاقم الأمني بتحديد الموعد الملائم لتصفيته"، وفق تعبيره.

وقال نتنياهو إن "أبو العطا كان قنبلة موقوتة وقرار اغتياله تم بالإجماع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وقال الجيش إن طيرانه استهدف شخصين على دراجة نارية في شمال القطاع، بادعاء أنهما "ناشطان في الجهاد الإسلامي كانا في طريقهما لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل".

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول قتيل آخر، وعدد من الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وشيع الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، بمشاركة مختلف قيادات الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما يزيد عن 100 صاروخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة، وحتى "غوش دان" جنوبي "تل أبيب"، وذلك ردا على اغتيال أبو العطا.

وأضاف الجيش في بيان له أن القبة الحديدية اعترضت 20 صاروخا

وذكرت القناة "13" العبرية أن صاروخا ضرب منزلا، وآخر سقط في فناء منزل في "سديروت"، دون وقوع إصابات، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوبي "تل أبيب" ومنها "ريشون ليتسيون، حولون، وبات يام".

وقررت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلغاء الدراسة في كامل منطقة "غوش دان" وغلاف غزة، بالإضافة لوقف جميع الأعمال غير الضرورية خارج المنزل، وهو إجراء يتخذ للمرة الأولى منذ نهاية الحرب صيف عام 2014