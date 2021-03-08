نتنياهو: إسرائيل بصدد رفع كل قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خرجت تقريبا من كل إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تصريح لوكالة "رويترز": "المطاعم تعود للحياة"، مضيفا: "لا يزال علينا أن نراقب أنفسنا وأن نضع الكمامات ونحافظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، لكننا ننتهي من الأمر ولم يتبق الكثير".

وحذر مسؤولون إسرائيليون في مجال الصحة، من أن زيادة عدد الإصابات بكورونا قد تدفع السلطات لفرض إجراءات إغلاق جديدة قد تحبط آمال نتنياهو في تتويج سياساته المتعلقة بمكافحة الجائحة بنصر انتخابي في اقتراع يجري في 23 مارس الحالي. (I24)