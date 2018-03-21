نتنياهو: إسرائيل عازمة على منع أعدائها من الحصول على أسلحة نووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء في أول تصريح علني له بشأن قصف إسرائيل لما يشتبه بكونه مفاعلا ذريا سوريا في 2007 إن إسرائيل عازمة على منع أعدائها من الحصول على أسلحة نووية.

وكتب نتنياهو على تويتر يقول "الحكومة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية والموساد منعوا سوريا من تطوير قدرات نووية. وهم يستحقون الإشادة على ذلك. سياسة إسرائيل كانت وستظل متسقة- وهي منع أعدائنا من تسليح أنفسهم بأسلحة نووية".

وفي وقت سابق كشفت إسرائيل لأول مرة أنها نفذت الغارة على الموقع الذي يشتبه في أنه مفاعل نووي قبل 11 عاما.