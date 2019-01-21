نتنياهو استخدم الاجواء السودانية في عودته من تشاد

تُدير الخطوط الجوية السودانية المجال الجوي في جنوب السودان.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبرت أجواء جنوب السودان أثناء عودته من تشاد، ما قصّر مدة الرحلة ساعة واحدة على الأقل.

وتُدير الخطوط الجوية السودانية المجال الجوي في جنوب السودان.

وبحسب الإذاعة العبرية، جاءت موافقة الخرطوم على مرور طائرة نتنياهو بعد طلب الخطوط الجوية الكينية من الحكومة السودانية.

وفي وقت سابق، ألمح نتنياهو إلى أنه تم تقصير مسارات الرحلات الجوية الإسرائيلية التي تمرّ من فوق أجواء السودان وتشاد في طريقها إلى هدفها النهائي.

وكشف عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس الماضي، أن طائرة تقلّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، حلّقت فوق الأجواء السعودية خلال رحلتها إلى الهند.

وبدأت شركة الخطوط الجوية الهندية، في مارس 2018، أولى رحلاتها المباشرة إلى "إسرائيل" عبر الأجواء السعودية، في خطوة أنهت عقوداً من الحظر السعودي، وهو ما اعتبره كثيرون تطبيعاً مع الاحتلال.

يُذكر أن شركة الخطوط الجوية الفلبينية هي الأخرى طلبت من السعودية ترخيصاً لناقلتها الوطنية لعبور أجواء المملكة في الطريق إلى "إسرائيل"، حيث تسعى لتصبح ثاني شركة طيران تفوز بمثل تلك الحقوق، بعد حظر فرضته الرياض منذ عقود.

وفي ديسمبر من العام ذاته قال نتنياهو، إن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية "إسرائيلية" تابعة لشركة "إل عال" في أجواء السلطنة.