نتنياهو: اسرائيل على الارجح ذاهبة الى حرب في غزة

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، ان اسرائيل على الارجح لن يكون امامها خيار سوى الذهاب الى حرب في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في مقابلة مع اذاعة محلية "نحن على الارجح ليس امامنا خيار سوى الاعداد لحملة كبيرة، لحرب ضد قوات الارهاب في غزة. قمنا بذلك في الماضي. كانت هناك عملية الرصاص المصبوب، وعملية اعمدة الدفاع، وثم الدرع الواقي، والتي تبعتها سنوات من الهدوء. لكن حماس لا تقوم بتفعيل سيادتها في غزة".

واضاف انه سيقوم باختيار التوقيت المناسب لشن هذه العملية لان "هناك منظمة ارهابية تسعى لتدميرنا"، ملمحا الى ان اسرائيل ربما تنفذ خطوات عسكرية عدة قبل شن العملية العسكرية ضد غزة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بعد يوم من اظهار لقطات تلفزيونية اندفاع حراسه نحوه وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في جنوب إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزة.

ولم يُصب نتنياهو بأذى وعاد بعدها بدقائق لمواصلة كلمته التي كان يبثها حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه على الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن هذه الواقعة، التي جاءت قبل أسبوع واحد من الانتخابات، أثارت اتهامات من خصومه السياسيين بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وفي احدث جولة من العنف المتصاعد، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ليل الاربعاء الخميس ردا على إطلاق صواريخ من القطاع بحسب ما جاء في بيان للجيش الخميس.

وقال الجيش في بيانه "أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقوات الدفاع الجوي الاسرائيلية عددا من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة".

من جهتها أوردت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات اسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل استهدف موقعا خاليا في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط إصابات.

وكانت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو اسرائيل الأربعاء ما أدى الى رد عبر قصف مواقع لحماس.

وفي آب/اغسطس أثارت سلسلة عمليات اطلاق صواريخ من غزة وتلاها رد اسرائيلي وكذلك مواجهات على الحدود مخاوف من تصعيد بين حماس واسرائيل، مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ عام 2008.

