نتنياهو: الجيش الاسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الجيش الاسرائيلي يمتلك “قوة تدميرية كبيرة للغاية”.

وقال نتنياهو، في إشارة إلى غزة وسوريا ولبنان:” أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق، يهددون بتدميرنا، أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية، لا تجربونا”.

وكان نتنياهو يتفقد مناورة يجريها الجيش الاسرائيلي، بمشاركة طائرات حربية ومروحية ونقل، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة.

وقال نتنياهو:” أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها الجيش الإسرائيلي على عدة جبهات، آخذ انطباعا كبيرا عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وآخذ انطباعا كبيرا خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي”.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أن “سلاح الجو الاسرائيلي يجري تمرينًا واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية ونقل بالاضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة، حيث يحاكي التمرين قتال متعدد الجبهات”.

ونقل الجيش الاسرائيلي في تصريح مكتوب عن ضابط كبير في سلاح الجو الاسرائيلي قوله:” يحاكي التمرين سيناريوهات متعددة الجبهات وحرب على أكثر من جبهة حيث التركيز هو على الجبهة الشمالية”.

وأضاف الضابط، الذي لم يذكر اسمه:” لأول مرة يتم التدرب على حرب واستخدام طائرة F35 الحربية والتي تعزز قدرات سلاح الجو وتساهم في الحرب متعددة الجبهات، نملك هذه الطائرة لهذه الغايات، هذه هي الطائرة الحربية الأكثر تقدمًا، هذه الطائرة تمكننا من استهداف العدو في أوقات قصيرة والعمل بشكل متواصل في مواجهة التهديدات”.