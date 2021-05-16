نتنياهو: الهجوم في غزة مستمر ما دامت تقتضي الضرورة

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل ستواصل قصف غزة ما دامت تقتضي الضرورة.

واتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببدء الأعمال العدائية المستمرة منذ نحو أسبوع بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال نتنياهو في خطاب نقله التلفزيون “الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المواجهة ليس نحن، بل من يهاجمنا… ما زلنا في وسط هذه العملية ولم تنته بعد وستستمر هذه العملية ما دامت تقتضي الضرورة”.

وتابع قائلا “على عكس حماس، التي تنوي عن عمد إيذاء المدنيين بالاختباء خلف المدنيين، فإننا نفعل كل ما في وسعنا… لتجنب أو الحد من الإضرار بالمدنيين قدر الإمكان، وضرب الإرهابيين مباشرة بدلا من ذلك”.(رويترز)