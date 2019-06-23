نتنياهو: ايران تبني امبراطورية "ارهابية".. وتدشن القواعد العسكرية في سوريا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ايران تبني امبراطورية ارهابية ضخمة، وتقوم بتدشين قواعد عسكرية في سوريا وتنقل السلاح لحزب الله.

ورحب نتنياهو بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمرار العقوبات المفروضة ضد إيران.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد:

إيران مصرة على مزيد من العمليات العدائية في المنطقة… وبفضل العقوبات الأمريكية، فإن إيران تواجه ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة.. وأنا مسرور بإعلان الرئيس ترامب بأن العقوبات سوف تستمر وتزداد

ونقلت القناة العبرية الـ"13" على لسان نتنياهو: زعم مؤيدو الاتفاق النووي مع إيران أنها ستبدأ في بناء وتقوية نفسها من الداخل، ولكنها تبني إمبراطورية.

فيما أعرب بولتون عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا:

نقدر قيادة نتنياهو وصداقته أيضا، وهو يمثل شريكا دائما للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بولتون "أنا أرحب بفرصة تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخلق حوارات استراتيجية بيننا".

وأضاف بولتون:

العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية اتخذت مستوى بعيدا جدا بفضل القيادة المشتركة للبلدين.