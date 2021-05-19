نتنياهو: حماس أنشأت مدينة تحت الأرض في غزة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بإنشاء بنى تحتية واسعة النطاق تحت قطاع غزة واستخدام مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل.

وحمل نتنياهو، خلال إيجاز عقده مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في تل أبيب لأكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، "حماس" المسؤولية عن استهداف المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية.

وصرح نتنياهو بأن إسرائيل "لم تسع إلى هذا النزاع"، وأن جذور الجولة الحالية من التصعيد تعود إلى إلغاء الانتخابات العامة الفلسطينية، متهما "حماس" باستغلال "يوم القدس" والتطورات في حي الشيخ جراح في مدينة القدس لتأجيج أعمال العنف والشغب من أجل تحقيق أهداف جيوسياسية.

وقال إن هناك طريقين لاستعادة الهدوء، وهما "إما الانتصار أو ردعهم".

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدبلوماسيين الأجانب الحاضرين لما قدمته دولهم من الدعم إلى إسرائيل في هذه "اللحظة العصيبة".