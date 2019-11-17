نتنياهو: حملتنا على "غزة" حققت أهدافها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، ان إسرائيل لم تتعهد بشيء فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي الأخير في غزة.

وأضاف خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: “سنهاجم كل من يحاول المساس بنا.. أهداف حملة الحزام الأسود تم تحقيقها، وسياستنا الأمنية لم تتغير”، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

كما زعم نتنياهو أن حماس هي من أطلقت الصواريخ على بئر السبع، قائلاً: “أصدرت تعليماتي بمهاجمتها فورا. لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ”.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة فجر الثلاثاء الماضي استمر ليومين، بدأته باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأسفر العدوان عن استشهاد 34 مواطنا وعشرات الجرحى.

ومن جهتها ردت سرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق قرابة 450 صاروخا على مستوطنات الغلاف والمدن الإسرائيلية وصولا إلى غوش دان.