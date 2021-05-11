نتنياهو: سنصعد الهجمات ضد غزة.. والبرلمان الأردني يطالب بقطع العلاقات مع "تل أبيب"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها"

البرلمان الأردني

من جهة أخرى طالب 92 نائبا في البرلمان الأردني، حكومة البلاد، بـ"اتخاذ موقف قوي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن لدى تل أبيب"

واعتبر النواب أن هذا الإجراء هو "رد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس ومن حي الشيخ جراح".

وكان رئيس مجلس أوقاف القدس، عبد العظيم سلهب، قد ناشد الملك الأردني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ"وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى".

ونفذ المئات من الأردنيين، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.