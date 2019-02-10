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نتنياهو: سنطبق قانون خصم رواتب منفذي العمليات من "السلطة"

نتنياهو: سنطبق قانون خصم رواتب منفذي العمليات من "السلطة"
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