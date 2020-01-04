قال المحلل في صحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، اليوم السبت إن قرارات الكابينت تجاه غزة لم يتم نشرها ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة المدى مع حماس.

وأضاف هرئيل، البعض يستخدم مصطلح التهدئة-الهدوء لأنه أقل انهزامية أمام الجمهور.

وأشار المحلل في هآرتس، إلى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو سينفذ تسهيلات لغزة بعيدا عن الضجة الإعلامية خشية من الأضرار السياسية. على حد قوله.

وحول العقبات في طريق التفاهمات، بين أن الكيان الصهيوني يخشى عدم مقدرة حماس من تشديد فرضها لوقف النار وإطلاق صواريخ من قبل الجهاد الاسلامي. حسب قوله.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "هآرتس"، أن العام الحالي 2020 سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول غزة بتكلفة 3 مليار شيكل، ومن المتوقع أن "يكبح" الأنفاق.