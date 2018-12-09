نتنياهو: عملية "درع الشمال" لا تزال في مراحلها الأولى

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن حملة “درع الشمال”، التي تهدف لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان، لا تزال في مراحلها الأولى.

وقال نتنياهو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العملية لا تزال في مراحلها الأولى، ويجب التحلي برباطة الجأش وبالصبر… وسنواصل العمل حتى إتمام العملية”.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية اكتشاف نفق ثانٍ يمتد من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وتعقيبا على اكتشاف النفق الثاني، قال نتنياهو: “سنقضي على سلاح الأنفاق التابع لحزب الله بشكل ممنهج وحازم”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي حملة “درع الشمال” على الحدود الشمالية بهدف “كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضينا”. (د ب أ)